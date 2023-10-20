Gazeteci Rauf Tamer yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:54

Güncelleme: 20.10.2023 - 17:54

Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tamer'in, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.