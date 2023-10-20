Gazeteci Rauf Tamer yaşamını yitirdi!

Gazeteci Rauf Tamer, geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayata veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:54
Gazeteci Rauf Tamer yaşamını yitirdi!
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Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tamer'in, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.


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