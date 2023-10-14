Gazeteci Arif Esen yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi Arif Esen hayatını kaybetti. Esen'in cenazesi, yarın toprağa verilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:13
Gazeteci Arif Esen yaşamını yitirdi
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Denetim Kurulu Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Arif Esen yaşamını yitirdi. Dün yaşamını yitiren Esen’in cenazesi yarın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Silivri Gümüşyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Esen’in ölümü sonrası Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, “Önceki Denetim Kurulu Başkanımız, bu dönem Denetim Kurulu üyeliğimizi yapan Arif Esen'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne büyük emek veren Sevgili Arif Esen'i hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi

ARİF ESEN KİMDİR? 

1957 yılında Konya’nın Hadim ilçesinde doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksek Okulu’nu (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi.

Gazeteciliğe öğrenimini sürdürürken 1979’da Dünya Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Dünya, Demokrat, Cumhuriyet, Güneş, Hürriyet ve Posta gazetelerinde muhabir, sayfa sekreteri, editör olarak çalıştı.

2002-2007 yıllarında İletişim Mezunları Derneği’nin (İLMED) başkanlığını yaptı. Son olarak dergi yayıncılığı yapıyordu. TGC Denetim Kurulu Üyesiydi. Evli ve iki çocuk sahibiydi.


Arif Esen Gazeteci

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