Gazeteci Serkan Çağlar'a saldırı: Kaymakamın koruma polisi darbetti

Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:30

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:35

Kars’ın Kağızman ilçesinde gazeteci Serkan Çağlar, kaymakamın koruma polisinin "Aracını buraya çekemezsin" demesiyle dakikalarca darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kolundan ve bacağından yaralanan Çağlar, hastaneden darp raporu alarak, kendisini darbeden polis memuru korumadan şikayetçi oldu.

Polisten şikayetçi olduğunu ifade eden gazeteci Serkan Çağlar, böyle bir olaya maruz kalmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gazetecinin üzerine gelen koruma tarafından yere yatırılması sonucu yaşanan arbede yer alıyor.