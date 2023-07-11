İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray Angelino transferinde sona yakın!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:48

Güncelleme: 11.07.2023 - 17:50

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Angelino'dan sonra kulübü RB Leipzig ile de anlaşmaya çok yaklaştı.

Angelino

Habere göre, iki kulübün son ayrıntıları görüştüğü ve transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade edildi.

35 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Daha önce, 26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtilmişti.

Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. İspanyol futbolcu Hoffenheim formasını 35 maçta giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.