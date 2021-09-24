Gazeteci Süleyman Gençel mahkemede serbest bırakıldı
İzmir'de dün sabah evinde gözaltına alınan A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Gazeteci Süleyman Gençel, dün İzmir'de evinde gözaltına alındı. Gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Gençel, "Yine gözaltına alınıyorum. Evden. Konu belli değil. Bakalım" açıklamasını yaptı.
Gençel'in gözaltına alınma nedeninin, 14 Eylül 2021 tarihinde, twitter'dan yaptığı ''Nükhet Hotar konusunda Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyu yaptık. Hukuki süreci bitirip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Oradaki adil yargı sonucu şimdiden belli. Kadının patronunun bir sözü vardır. 'İnlerine kadar gireceğiz'. Ben ekleme yapayım. Her yerine gireceğiz'' paylaşımı olduğu öğrenildi.
TUTUKSUZ YARGILANACAK!
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gençel, bugün İzmir Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Gençel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
''MÜCADELEYE DEVAM''
Gençel, serbest kalmasının ardından şu açıklamayı yaptı:
''Tutuklama talebi ile mahkemeye sevkedildim. Ancak tutuksuz yargılanmak şartıyla serbest bırakıldım. Mücadeleye devam. Daha işimiz bitmedi. Destek olan herkese teşekkürler. Ben buradayım ve kalacağım. Seçim sonrası kaçan sıçanları avlamak boynumun borcu. Her tür sıçandan bahsediyorum.''
DAHA ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Gençel'in 2013 yılında İzmir’de uğradığı saldırıyı, dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı, şimdiki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar’ın azmettirdiği iddia edilmişti.
Süleyman Gençel, suç örgütü lideri olarak bilinen ve halen Arjantin'de cezaevinde olan Serkan Kurtuluş'un “Gazeteci Süleyman Gençel'i bombalayıp suçu radikal bir örgüte atacaklardı" iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Gençel, savcılığın suç duyurusuyla ilgili verdiği takipsizlik kararı nedeniyle geçen hafta Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
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