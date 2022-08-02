Gazeteci ve çevirmen Ahsen Batur yaşamını yitirdi

02 Ağustos 2022 Salı, 15:15

Selenge Yayınları'nın kurucusu çevirmen ve gazeteci Ahsen Batur, 68 yaşında vefat etti. Batur yaklaşık 10 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

AHSEN BATUR KİMDİR?

Ahsen Batur 17 Ağustos 1954 tarihinde Niğde’de doğdu. Lise eğitimini Niğde ve İstanbul’da tamamladı. İstanbul Eğitim Enstitüsü Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli yayın kuruluşlarında ve kurumlarda çevirmen olarak çalıştı. Bir dönem gazetecilik de yapan Batur, akademik tarih kitapları yayınlamak amacıyla Selenge Yayınevi’ni kurdu.