Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
02 Ağustos 2022 Salı, 14:45
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Kayalıbağ Mahallesi'nde kıraathane işleten Ergün Opcin'e, iş yerinde bulunduğu sırada bir kişi dışarıdan tabancayla ateş açıp kaçtı.

Ağır yaralanan Opcin, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Opcin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, iki kişi olduklarını ve motosikletle kaçtıklarını belirledikleri zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Adana iş yeri silahlı saldırı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler