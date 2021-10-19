Gazeteci-yazar Bekir Coşkun, ölümünün yıldönümünde anıldı
Şanlıurfa’nın Tülmen köyündeki mezarı başında düzenlenen törenle Bekir Coşkun, ölümünün 1. yılında anıldı.
Gazeteci-yazar Bekir Coşkun ölümünün 1. yılında dün düzenlenen törenle anıldı. Şanlıurfa’nın Tülmen köyündeki mezarı başında düzenlenen törene Coşkun’un eşi Andree Coşkun’un yanı sıra çocukları ve kardeşleri ile aile yakınları, okuyucuları ve sevenleri katıldı. 1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu. 1974’te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından Emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı. Coşkun, 2009 yılında Habertürk’e ardından 2010 yılında ise Cumhuriyet’te yazdı. Son olarak Sözcü gazetesinde yazan Coşkun, Ankara’da 18 Ekim 2020’de yaşamını yitirdi.
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