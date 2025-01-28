Gazeteciler cevap hakkı tanıdığı için gözaltında: Aynı bilirkişiyle konuşan Yeni Şafak’a dokunan yok!

Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı için Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı. Söz konusu bilirkişiyle iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’a da konuştuğu ortaya çıktı.

Gazeteciler cevap hakkı tanıdığı için gözaltında: Aynı bilirkişiyle konuşan Yeni Şafak’a dokunan yok!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 20:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve programın sunucusu Seda Selek gözaltına alındı. 

İmamoğlu’nun basın toplantısında bilirkişiyle ilgili iddialarının ardından Pehlivan söz konusu bilirkişi ile görüşmüş ve cevap hakkı tanımıştı. Bu görüşmenin yayımlanmasını ardından Barış Pehlivan ve Halk TV hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

Soruşturma, "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı, bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği" gerekçesiyle, Türk Ceza Kanununun, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçundan açılmıştı.

Öte yandan, söz konusu bilirkişiyle iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin de konuştuğu ortaya çıktı. 

28 Ocak’ta Erdal Kılınç imzasıyla yayımlanan haberde, bilirkişinin ismi açık olarak verildi. 


Etiketler: #yeni şafak #Bilirkişi #gözaltı

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