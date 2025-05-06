Gazetecilerden Ayşemden Akın için imza kampanyası: 'Korumayan suça ortaktır!'

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:44

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:44

Haberin Var Mı İnisiyatifi öncülüğünde, Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın’a yönelik tehditlere karşı imza kampanyası başlatıldı. Akın’ın, adadan Türkiye’ye uzanan bir mafya yapılanmasını konu alan “Halil Falyalı yaşıyor” başlıklı yazı dizisinin ardından hedef gösterildiği ve bir GSM numarası üzerinden ölümle tehdit edildiği bildirildi.

“HALİL FALYALI YAŞIYOR” YAZI DİZİSİ SONRASI HEDEF GÖSTERİLDİ

Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın, yazı dizisinin ardından arandı ve haberin devamını getirmemesi için tehdit edildi. Akın, görüşmeyi kayda aldı ve ilgili numarayı KKTC polisine teslim etti. Bilgiler Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü ile de paylaşıldı, ancak bugüne kadar tehdidin kaynağı tespit edilemedi.

POLISE YAPILAN BAŞVURULAR YANITSIZ KALDI

Adadaki Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ayşemden Akın’ın korunması için Girne ve Lefkoşa’daki polis birimlerine başvuruda bulundu. Ancak 5 Mayıs 2025 itibarıyla bu başvurulara herhangi bir yanıt verilmedi.

“TÜRKIYE DE SORUMLU” VURGUSU

İmza metninde, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’ye bağlı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olduğu hatırlatılarak, yalnızca KKTC makamlarının değil, Türkiye’deki tüm yetkili mercilerin de Ayşemden Akın’ın can güvenliğinden sorumlu olduğu vurgulandı.

GAZETECILERDEN TALEPLER...

İmza kampanyasına katılan gazeteciler şu talepleri dile getirdi:

Ayşemden Akın’ın can güvenliği derhal sağlansın.

Tehdit eden kişi ya da kişiler tespit edilip yargıya sevk edilsin.

Türkiye’den adaya 3 kişinin gönderildiği iddiası etkin şekilde araştırılsın.

Bugün Kıbrıs Gazetesi çalışanları için de güvenlik önlemleri alınsın.

“HEDEF GÖSTERENLER SUÇA ORTAKTIR”

Meslektaşları, Akın’a yönelik tehdidin ciddiyetine dikkat çekerek, "Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızı korumamak, tehdidi görmezden gelmek suça ortak olmaktır" dedi. Adadaki mafya-siyaset bağlantılarını sorgulayan gazetecilerin hedef gösterilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.