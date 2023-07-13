Gazetecilere siyasi yasak ve hapis talebi!
İktidara, gazetecilerin üzerinde baskı kurduğuna yönelik eleştiriler devam ederken gazetemiz muhabiri Nagihan Yılkın ve eski cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi’ye hapis ve siyasi yasak cezası istendi. Mütalaaya karşı savunma için ek süre veren mahkeme duruşmayı 5 Aralık’a erteledi.
Gazetemiz muhabiri Nagihan Yılkın’ın, 2021 yılında dönemin Gaziantep Valisi Davut Gül hakkında yaptığı haber nedeniyle açılan ceza davasının ikinci duruşması dün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Son seçimlerin ardından İstanbul Valisi olan Gül’ün, rüşvet ağına yönelik mücadele etmediği ve personelinin rüşvet almasına izin verdiği iddialarıyla yapılan suç duyurusunu haberleştirdiği gerekçesiyle Yılkın ve eski cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi hakkında dava açıldı.
Davanın dün görülen ikinci duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütaalada davaya konu haberdeki ifadelerin “katılanın toplum içindeki saygınlığını zedelemeye yönelik olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu” gerekçesiyle Yılkın ve Büyüksipahi hakkında siyasi yasak ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
Mütaalayı hazırlayan savcı, gazeteci Sedef Kabaş’ın ve müzisyen Gülşen’in tutuklanmalarını talep etmişti.
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