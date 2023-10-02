Gazetecilerin saçlarını kazıdılar! Avukat Dağ: Gözdağı vermek için...

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

‘Sığınmacı karşıtı’ haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle 20 Eylül’de gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı 23 Eylül’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çolak ve Çardaklı’nın Sincan 2 No’lu L Tipi cezaevine giriş işlemleri yapıldığı sırada ‘rutin uygulama’ denilerek saçları 3’e vuruldu.

Cumhuriyet’e bilgi veren Çolak’ın avukatı Ömer Furkan Dağ, “Kişilerin alışılmışın dışında bir saçı yoksa ya da toplum sağlığını tehdit eden bir durum yoksa böyle bir uygulama yapılamaz. Bu insan haklarına aykırı bir durum. Aynı zamanda ülkemizdeki yasalar da bunu yasaklıyor. Bu ‘rutin’ bir uygulama haline gelemez” dedi.

‘GÖZDAĞI VERMEK İÇİN’

“Batuhan ve Süha’nın saçları da alışılmışın dışında ya da toplum sağlığına olumsuz etki edecek bir saç değildi” diyen Dağ, “Tutuklanmanın getirdiği şokla saç kesimi yapılırken neden diye soramamışlar. Operasyon düzenlenen 27 kişi içerisinde en bilinir kişiler olan Batuhan ve Süha için böyle bir uygulama yapılmış olması hukuki olarak ilerleyen bir süreç değil. Hükumetin sığınmacı sevdasının sonuçlarından başka bir şey değil. Burada bir gözdağı verilmek isteniyor” diye konuştu.

Dağ ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu işlemi yapan ilgili amir ya da memurlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.