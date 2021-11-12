Demirören'e mahkemeden kötü haber
Demirören'i borsada işlem gören Hürriyet hisseleri için zorunlu alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf tutan 2018 tarihli SPK kararı bozuldu.
Demirören, Hürriyet'in de aralarında bulunduğu medya varlıklarını 2018 yılında Doğan Holding'den almıştı. SPK ise satın alma işleminin ardından Demirören'in borsada işlem gören Hürriyet hisseleri için zorunlu alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf olduğuna karar vermişti.
MAHKEME KARARI BOZDU
Hürriyet Gazetecilik'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre, mahkeme Temmuz ayında bu kararın bozulmasına karar verdi. Mahkeme kararı Danıştay tarafından 3 Kasım'da onaylandı.
SPK'YE BAŞVURU YAPACAK
Açıklamaya göre bu karar sonucunda Demirören Hürriyet Gazetecilik paylarının diğer hissedarlardan, hisse başına 0.54316 dolardan alınması için SPK'yE başvuru yapacak, ancak hisselerini satmak isteyen yatırımcıların belirli kriterleri karşılaması gerekecek.
SINIRLI OLACAK
Açıklamada bu kriterler, "pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarih olan 16 Mayıs 2018 tarihinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. pay sahibi olup da o tarihte sahip oldukları paylardan pay alım teklifi tarihine kadar kesintisiz ellerinde bulundurdukları kısmı ile sınırlı olarak" şeklinde ifade edildi.
Hürriyet Gazetecilik hisseleri dün 2.37 lira yani yaklaşık 0.24 dolar seviyesinden kapandı.
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