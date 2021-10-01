İstanbul Tabip Odası, aşı tartışmalarında çözüm için 'tam ve doğru veri'yi işaret etti
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “İfade özgürlüğü önemli. Ama halkın sağlığını olumsuz etkileyecek konularla ilgili tedbir alınması gerekli ve doğrudur' dedi.
Video yayın platformu YouTube, Covid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi yayan videoların kaldırılacağını ve aşı karşıtı kanalların kapatılacağını duyururken Türkiye’de valilik izinli aşı karşıtı miting düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, aşı karşıtlığının fazla olmadığını belirterek “Düşünmek istemiyorum” diyor. “Yasaklar” ve “görmezden gelme politikası” karşısında aşı karşıtlığıyla mücadelenin en doğru yolunun veri paylaşımı olduğunu vurgulayan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Tam ve doğru veri paylaşılması gerekiyor” dedi. Türkiye’de henüz söz konusu nedenle bir kanal kapatılmazken, aşı karşıtları sosyal medyadan, “ifade özgürlüklerinin engellendiğini” savundu.
‘AYDINLATICI OLMALI’
Aşı karşıtlığıyla mücadeleyi Cumhuriyet’e değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “İfade özgürlüğü önemli. Ama halkın sağlığını olumsuz etkileyecek konularla ilgili tedbir alınması gerekli ve doğrudur. Burada esas sorun: Siyasi iktidar toplumda oluşan aşı tereddüdünü besleyen bir tutum izliyor, halka güven veremiyor” dedi. Aşı karşıtlığıyla mücadelenin en etkili yolunun veri paylaşımı olduğunu vurgulayan Küçükosmanoğlu, şunları kaydetti:
“Bakanlık aşı güvenilir deyip geçiyor. Mesela ‘aşı nedeniyle hamile kaybı olmadı’ gibi detayların paylaşılması lazım. Bir de ‘100 milyon doz aşı yapıldı’ diyoruz. Bunun detaylı verileri paylaşılmalı. Türkiye’de kalp hastalığı nedeniyle ölenler oluyor ama kalp hastalığı olanlardan aşı olan biri ölünce hemen ‘aşıdan öldü’ suçlaması yapılıyor. Bakanlığın aydınlatıcı olması gerek. Ayrıca halkın sağlığını etkileyecek bilimdışı çabalar da mevcut yasalarla bile durdurulabilir.”
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