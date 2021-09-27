Sağlıkçılar, Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamalara tepki gösterdi

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de günlük koronavirüs vaka sayıları 20 binin üzerinde seyretmeye devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden “Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi?” açıklamasını yaptı.

SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya’dan da Koca’nın salgını sosyal medyadan yürütme çabasına tepki geldi. Koca’nın günlük ortalama 5 tweet attığını vurgulayan Yalçınkaya, “Bakanın, hedefleri, Twitter üzerinden halka duyurması doğru olabilir ama bir de alanda olan sağlıkçılar ve bürokrasi var. Bakan, ‘Hedef, vakaların 20 binin altına düşmesi’ diyor ama bu hedefe nasıl ulaşılacağını alandaki sağlık çalışanlarına da anlatması gerekiyor” dedi.

PLANLI OLUNMALI

Sahadaki sağlık çalışanlarının da bakanın açıklamalarını sosyal medyadan gördüğünü belirten Yalçınkaya, “Biz sağlık emekçilerinden şunu duyuyoruz: Mesela bakan o gün sosyal medyadan aşı yaşının 18’in altına düştüğünü açıklıyor ama sağlık emekçilerinin eline bununla ilgili bir bilgi, belge gelmiyor” ifadelerini kullandı. Bakanın daha planlı hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Yalçınkaya, “Mesela İstanbul için aşılama planınız farklı olur, aşılamanın düşük olduğu doğu illeri için farklı olur. Bu şekilde planlar çıkartırsanız yönetim daha sağlıklı olur. Yoksa ‘20 bin altına’ hedefi maske-mesafe kuralının ötesine geçmez. Ancak bakan bu işi yapıyormuş gibi görünmeye çalışıyor” diye konuştu.

Aile hekimlerinin sosyal medya paylaşımlarına ceza getiren yönetmeliği de anımsatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

“Bakan, ‘Alandan kimse halkı bilgilendirmesin, tek elden sosyal medyada halkı ben bilgilendireyim’ diyor. Madem sosyal medyadan halkı bilgilendirdiğini düşünüyor o zaman sağlık emekçilerinin de bunu yapmasını engellememesi lazım. Yarattıkları başarı algısını yıpratacak bir açıklamanın alandan çıkmasını istemiyorlar. Yoksa alandaki sağlıkçılar bakanı alkışlasa buna engel olmazlardı.”