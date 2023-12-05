Gazetemiz muhabirine ve eski yöneticisine siyasi yasak ve hapis talebi!
Gazetemiz muhabiri Nagihan Yılkın ve eski cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi hakkında açılan ceza davasının üçüncü duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Son seçimlerin ardından İstanbul Valisi olan Gül’ün, rüşvet ağına yönelik mücadele etmediği ve personelinin rüşvet almasına izin verdiği iddialarıyla yapılan suç duyurusunu haberleştirdiği gerekçesiyle Yılkın ve eski cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi hakkında dava açıldı.
Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mütaalada davaya konu haberdeki ifadelerin “katılanın toplum içindeki saygınlığını zedelemeye yönelik olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu” gerekçesiyle Yılkın ve Büyüksipahi hakkında siyasi yasak ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
Gazetecilerin avukatı ise esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Avukatların savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 15 Şubat 2024 tarihine erteledi.
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