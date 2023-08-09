Gazetemiz yazarı gündeme getirmişti: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yanıt geldi

Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:11

Güncelleme: 09.08.2023 - 16:11

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında Denizli’de 4 yaşındaki bir çocuğun istismar şüphelisi dayısıyla birlikte yaşadığı iddialarına yer vermişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu olay hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada "Haberlerde iddia edilenin aksine çocuğun dayısının kendileriyle birlikte değil başka bir ilde yaşadığı, ilgili mahkemenin çocuğun herhangi bir risk altında olmadığına yönelik karar verdiği bilgisine ulaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce farklı basın yayın organlarında ileri sürülen habere konu iddialar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmuş ve dayının çocuğa yönelik herhangi bir cinsel içerikli eylemde bulunduğuna dair somut bir delil bulunmadığı gerekçesi ile şüpheli hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir. Çocuğun süreçten herhangi bir zarar görmemesi için gerekli psikososyal destek Bakanlığımız tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü durumun karşısında durmaya ve olayı adli, idari ve diğer tüm süreçleriyle yakında takip etmeye devam edeceğiz."