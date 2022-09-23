Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz' sorusunun perde arkasını anlattı: 'Türkiye'ye hayırlı olsun'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu partisine seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz" sorusunu yöneltti. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Ankara kulislerindeki hareketliliği Cumhuriyet TV'de anlattı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de yaptığı konuşmada partililere seslenerek "Gerçekten benimle misiniz" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yanıt verdi. CHP milletvekilleri Twitter'dan peş peşe destek mesajı yayımladı.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun sorduğu soru ve gelen destekle ilgili Cumhuriyet TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.
Doğruların tekrarından gelen bir gücün olduğunu belirten Balbay, "Türkiye önümüzdeki haftadan itibaren siyasal gündemin şekileneceği bir haftaya girecek. Altılı masanın ikinci turu başlayacak. Kemal Bey elini güçlü tutup sıcak bir siyasal kışa hazırlandığımızın işaretini verdi" ifadelerini kullandı.
"BU SÜREÇ TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN"
Kılıçdaroğlu'nun gelecek yanıtlardan emin olduğunu ancak parti içindeki bütünlüğü sağlamak amacıyla hamle yaptığını söyleyen Balbay, konuşmasına şu şekilde son verdi:
- Arkası gelecektir. Türkiye'ye bu süreç hayırlı olsun.
- Meral Akşener, cumhurbaşkanlığını hedeflemediğini söylüyor. Ali Babacan "ekonomi bana emanet olur" rolünü benimsemiş görünüyor.
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kılıçdaroğlu da sizinle birlikte, yalnız değilsiniz" demesi de çok önemli olacaktır.
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