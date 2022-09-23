Kılıçdaroğlu'nun “Benimle misiniz?” sorusuna Ege’den peş peşe yanıtlar
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de yaptığı konuşmada partililere seslenerek "Gerçekten benimle misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Ege Bölgesi’ndeki belediye başkanları Twitter'dan peş peşe destek mesajı yayımladı.
CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı İzmir’in Seferihisar ilçesinde başladı. Toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu partililere seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun söz konusu çağrısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere bir birçok belediye başkanı Twitter’da “Yanınızdayız” mesajı paylaştı.
Umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız @kilicdarogluk'nun #yanındayım pic.twitter.com/M1b6Bohg2f— Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 23, 2022
Yolunuz, yolumuzdur.— Osman Gürün (@osmangurun) September 23, 2022
Hak, hukuk ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız @kilicdarogluk 'nun #yanındayım. pic.twitter.com/otiKIlkrw2
Aydınlık yarınlar için daima Genel Başkanımız Sn. @kilicdarogluk’nun #yanındayım pic.twitter.com/LzWNdYbOPy— Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) September 23, 2022
Bedeli ne olursa olsun, aydınlık bir Türkiye için #Yanındayım @kilicdarogluk ?? pic.twitter.com/5beBDm26WK— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) September 23, 2022
Yarınlara dönük hayallerimiz ve hiç bitmeyen inancımızla CHP Aydın Örgütleri olarak hep yanınızdayız Sn. Genel Başkanım @kilicdarogluk #Yanındayım @herkesicinCHP— ALİ ÇANKIR (@alicankirchp) September 23, 2022
Sizin önderliğinizde yol almak büyük onur Sayın Genel Başkanım @kilicdarogluk … Her şart ve koşulda Genel Başkanımın #yanındayım pic.twitter.com/WjBo7PKDnF— Filiz Ceritoğlu Sengel (@filizceritoglu) September 23, 2022
Sayın genel başkanım, sizin liderliğinizde, girilecek her yolda her zaman yanınızdayım.#yanındayım @kilicdarogluk pic.twitter.com/eWqPO6z7Ai— ABDÜL BATUR (@BASKANBATUR) September 23, 2022
Adalet, barış ve refah için Genel Başkanımızın #yanındayım @kilicdarogluk pic.twitter.com/1b0tgvCFXc— Dr. Mustafa İduğ (@drmustafaidug35) September 23, 2022
Bugün, yarın ve daima yanınızdayız Sayın Genel Başkanım @kilicdarogluk— Erhan Kılıç (@bucaerhankilic) September 23, 2022
Demokratik, Özgür ve Aydınlık bir Türkiye için geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da her daim #yanındayım Genel Başkanım @kilicdarogluk pic.twitter.com/QOlbuDRjah— Utku Gümrükçü (@utkugumrukcu) September 23, 2022
Hak, hukuk ve adalet mücadelemizin lideri, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun #yanındayım#SeninleyizKılıçdaroğlu#YanındayızKılıçdaroğlu pic.twitter.com/5KztzSB6Q5— Muhittin Selvitopu (@m_selvitopu) September 23, 2022
Hak, hukuk ve adalet diyerek yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız.— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) September 23, 2022
Tavrımız net, kararımız belli; seninleyiz Sayın Genel Başkanım!#YanındayızKılıçdaroğlu#SeninleyizKılıçdaroğlu pic.twitter.com/ONP3VhLPVB
Ekonomik ve Sosyal Adaletin egemen olduğu bir Türkiye ve Hak Hukuk Adalet mücadelesinde sonuna kadar Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın @kilicdarogluk'nun yanındayız. Halk düşmanlarını sizin öncülüğünüzde birlikte yeneceğiz. pic.twitter.com/TftzcSERE5— Semih Balaban (@semihbalabanchp) September 23, 2022
Her koşulda ve şartta, daha adil ve daha aydinlik yarınlar için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun #Yanındayım pic.twitter.com/sqKd1ARDbp— M. Ekrem Oran (@MEkremOran) September 23, 2022
Her koşulda halkın umudu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun #yanındayım @kilicdarogluk pic.twitter.com/zt5Cn0YOrS— Halil Arda (@halilardaizmir) September 23, 2022
Hak, Hukuk, Adalet inancıyla çıktığın bu yolda her zaman #Seninleyim Sayın Genel Başkanım.#Yanındayım @kilicdarogluk pic.twitter.com/KKWbHrtwy8— Fatma ÇALKAYA (@fcalkaya35) September 23, 2022
"Yürümek; yürekten, gülerekten yürümek…"— Çetin AKIN (@cetinakinbaskan) September 23, 2022
Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da her daim #yanındayım Sayın Genel Başkanım @kilicdarogluk!
Cumhuriyetimizin 100. yılında;#GeliyorGelmekteOlan #BizeKatılın pic.twitter.com/6OPgApGWWv
Tavrımız net! Yanındayız Sayın Genel Başkanım @kilicdaroglu#YanındayızKılıçdaroğlu pic.twitter.com/x3k9JsaVyw— Besim Dutlulu (@besimecz) September 23, 2022
Aydınlık, çağdaş ve laik bir Türkiye için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım. @kilicdarogluk pic.twitter.com/gkRFCpARR9— Şeniz Doğan (@SenizDogan20) September 23, 2022
Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın #yanındayım @kilicdarogluk— Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) September 23, 2022
Aydınlık yarınlar ve huzurlu bir toplum için her zaman Genel Başkanımız @kilicdarogluk 'nun #yanındayım pic.twitter.com/3dTKw9V12d— Bahattin Gümüş (@bahattin_gumus) September 23, 2022
Laikliğin, demokrasinin, adaletin, eşitliğin, liyakatin, dürüstlüğün, vicdanın, kısaca; Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun, her koşulda sonuna kadar yanındayız.??#yanındayım pic.twitter.com/KWwF7qEeYe— Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) September 23, 2022
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