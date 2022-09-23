Kılıçdaroğlu'nun “Benimle misiniz?” sorusuna Ege’den peş peşe yanıtlar

23 Eylül 2022 Cuma, 13:09

CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı İzmir’in Seferihisar ilçesinde başladı. Toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu partililere seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu çağrısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere bir birçok belediye başkanı Twitter’da “Yanınızdayız” mesajı paylaştı.

Umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız @kilicdarogluk'nun #yanındayım pic.twitter.com/M1b6Bohg2f — Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 23, 2022

Yolunuz, yolumuzdur.



Hak, hukuk ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız @kilicdarogluk 'nun #yanındayım. pic.twitter.com/otiKIlkrw2 — Osman Gürün (@osmangurun) September 23, 2022

Yarınlara dönük hayallerimiz ve hiç bitmeyen inancımızla CHP Aydın Örgütleri olarak hep yanınızdayız Sn. Genel Başkanım @kilicdarogluk #Yanındayım @herkesicinCHP — ALİ ÇANKIR (@alicankirchp) September 23, 2022

Sizin önderliğinizde yol almak büyük onur Sayın Genel Başkanım @kilicdarogluk … Her şart ve koşulda Genel Başkanımın #yanındayım pic.twitter.com/WjBo7PKDnF — Filiz Ceritoğlu Sengel (@filizceritoglu) September 23, 2022

Bugün, yarın ve daima yanınızdayız Sayın Genel Başkanım @kilicdarogluk — Erhan Kılıç (@bucaerhankilic) September 23, 2022

Demokratik, Özgür ve Aydınlık bir Türkiye için geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da her daim #yanındayım Genel Başkanım @kilicdarogluk pic.twitter.com/QOlbuDRjah — Utku Gümrükçü (@utkugumrukcu) September 23, 2022

Hak, hukuk ve adalet diyerek yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız.



Tavrımız net, kararımız belli; seninleyiz Sayın Genel Başkanım!#YanındayızKılıçdaroğlu#SeninleyizKılıçdaroğlu pic.twitter.com/ONP3VhLPVB — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) September 23, 2022

Ekonomik ve Sosyal Adaletin egemen olduğu bir Türkiye ve Hak Hukuk Adalet mücadelesinde sonuna kadar Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın @kilicdarogluk'nun yanındayız. Halk düşmanlarını sizin öncülüğünüzde birlikte yeneceğiz. pic.twitter.com/TftzcSERE5 — Semih Balaban (@semihbalabanchp) September 23, 2022

Her koşulda ve şartta, daha adil ve daha aydinlik yarınlar için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun #Yanındayım pic.twitter.com/sqKd1ARDbp — M. Ekrem Oran (@MEkremOran) September 23, 2022

Aydınlık, çağdaş ve laik bir Türkiye için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım. @kilicdarogluk pic.twitter.com/gkRFCpARR9 — Şeniz Doğan (@SenizDogan20) September 23, 2022

Aydınlık yarınlar ve huzurlu bir toplum için her zaman Genel Başkanımız @kilicdarogluk 'nun #yanındayım pic.twitter.com/3dTKw9V12d — Bahattin Gümüş (@bahattin_gumus) September 23, 2022