Kılıçdaroğlu'nun “Benimle misiniz?” sorusuna Ege’den peş peşe yanıtlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de yaptığı konuşmada partililere seslenerek "Gerçekten benimle misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Ege Bölgesi’ndeki belediye başkanları Twitter'dan peş peşe destek mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 13:09
Kılıçdaroğlu'nun “Benimle misiniz?” sorusuna Ege’den peş peşe yanıtlar
Abone Ol google-news

CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı İzmir’in Seferihisar ilçesinde başladı. Toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu partililere seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu çağrısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere bir birçok belediye başkanı Twitter’da “Yanınızdayız” mesajı paylaştı.

 


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Özlem Çerçioğlu Osman Gürün CHP Kemal Kılıçdaroğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler