Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay 'Son Başkent'i anlatacak
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugün Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) “Son Başkent Ankara” konulu bir söyleşi düzenleyecek.
Gazetemiz yazarı Balbay, Ankara’nın başkent oluşunun 99. yıldönümü nedeniyle “Son Başkent Ankara, Bir Şehrin 3 Bin Yıllık Destanı” temalı bir söyleşi gerçekleştirecek.
Cumhuriyet Kitapları ve Ankara CUMOK’un katkılarıyla, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ndeki CKM’de yapılacak söyleşi, bugün saat 14.00’te başlayacak.
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