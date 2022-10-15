Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay 'Son Başkent'i anlatacak

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:51

Gazetemiz yazarı Balbay, Ankara’nın başkent oluşunun 99. yıldönümü nedeniyle “Son Başkent Ankara, Bir Şehrin 3 Bin Yıllık Destanı” temalı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Kitapları ve Ankara CUMOK’un katkılarıyla, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ndeki CKM’de yapılacak söyleşi, bugün saat 14.00’te başlayacak.