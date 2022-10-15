Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay 'Son Başkent'i anlatacak

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugün Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) “Son Başkent Ankara” konulu bir söyleşi düzenleyecek.

ANKARA / Cumhuriyet
15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:51
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay 'Son Başkent'i anlatacak
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Gazetemiz yazarı Balbay, Ankara’nın başkent oluşunun 99. yıldönümü nedeniyle “Son Başkent Ankara, Bir Şehrin 3 Bin Yıllık Destanı” temalı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Kitapları ve Ankara CUMOK’un katkılarıyla, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ndeki CKM’de yapılacak söyleşi, bugün saat 14.00’te başlayacak. 


Mustafa Balbay Ankara Başkent

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