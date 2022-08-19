Gazetemize 'Kavakcı davası'ndan ceza, Miyase İlknur: 'Sormayalım mı?'
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, gazetemizin yazarı Miyase İlknur tarafından AKP milletvekili Ravza Kavakcı Kan’ın çift maaş aldığını kamuoyuna duyurduğumuz haberler nedeniyle gazetemize 30 bin TL idari para cezası verdi.
Şahsıma ve gazeteme açtığı davayı yerel mahkemede kaybeden Ravza Kavakcı, KVKK’de kazanmış. Normal koşullarda kendisinden özür dilemem ve kazandığı için tebrik etmem gerekir. Ama ben kendisinden ne özür dileyebiliyorum ne tebrik edebiliyorum. Çünkü “Yeni Türkiye”de koşullar normal değil anormal.
Ravza Hanım’ın İBB’den burs alarak ABD’ye gitmesi ve dönüşünde zorunlu hizmeti sürerken milletvekili olmasından sonra İBB Aktif Çalışan Listesi’nde yer alması üzerine 6 Ağustos 2019’da “Kavakcı için çifte maaş iddiası” başlığıyla haber yapmıştık. Kavakcı’nın burs hikâyesini ilk kez biz yazdık. Sonra İBB tarafından burs soruşturması yapılarak kendisinden kalan borcu istemesi üzerine konu dallanıp budaklandı.
İlk haberi yaptıktan sonra Ravza Kavakcı, hem haberimize hem de birbirinin devamı olan iki yazımıza erişim engeli getirdi. Ardından da “kişisel verilerinin korunmadığı” iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Şimdi gelelim kişisel verilerinin tarafımızdan ifşa edilip edilmediği meselesine....
İBB Aktif Çalışan Listesi’nde Kavakcı’nın ismi, adresi, TC kimlik numarası, personel sicil numarası tüm kimlik bilgileri ve IBAN numarası yer alıyordu. Bizim haberimizde ve köşe yazımızda sadece işyeri sicil numarasına ve aldığı maaş bilgisine yer verilmişti. İBB’nin personellerine verdiği işyeri sicil numarası kendisi artık bu kurumda çalışmadığına göre kişisel veri olarak değerlendirilemez. Burada asıl şikâyetçi olması gereken İBB’dir.
Söz konusu haberde Aktif Çalışan Listesi’ni ve işyeri sicil numarasını vermeden haberin dayanağı kalmazdı. Gazeteciliğin temel kurallarından birisi haberini bir belgeye dayandırmaktır. Biz de o belgeye göre hâlâ aktif olarak çalışan bir personel gibi göründüğünden “Maaş da alıyor mu” sorgulamasını yaptık.
Kendisi milletvekili seçildikten sonra sözleşmesinin askıya alındığını açıkladı. Aktif Çalışan Listesi’nde tarama yaptığımızda askere giden, doğum izni ya da ücretsiz izin alanlar en sondaki özel durum bölümünde belirtilirken Kavakcı için “Sözleşmesi askıya alındı” notunun yer almayışının nedenini sorduk.
RAVZA HANIM HAVA ATAR MI?
Diyelim ki listede bir yanlışlık olmuş ve Kavakcı için bu not düşülmemiş. O zaman da bizden değil İBB’ye şikayetçi olmalıydı. Üstelik bugünkü İBB yönetimine de değil. Partisine mensup eski yönetime.
Şimdi Ravza Hanım “Bakın kazandım” diye hava atacaktır. Sahiden kazandınız mı?
Bu kazandığınız dava içinize siniyor mu?
Ne diyelim, eski Türkiye’nin koşullarına dönersek Ravza Hanım’lar dava kazandığında da özür dileme ve tebrik etme inceliğini gösteririz.
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