Bursla ABD'de doktora yapmıştı: Saray'dan yine Merve Kavakcı'ya kıyak

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Devlet kademelerinde dış politika atamalarına ilişkin “liyakat” tartışmaları sürerken, Malezya büyükelçisi olarak görev yapan Merve Kavakcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece yarısı kararnamesiyle bu kez de Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atandı.

1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden milletvekili seçilerek TBMM’ye giren ve yemin törenine o dönem “yasak” olan türbanla genel kurula katıldığı için hakkında soruşturma açılan, sonrasında da vatandaşlıktan çıkarılan Merve Kavakcı, 3 Temmuz 2017’de yeniden vatandaşlığa alınmıştı. Kavakcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 25 Kasım 2017’de Malezya Büyükelçiliği’ne atandı. Atamayla ilgili muhalefetten, “liyakat” eleştirileri gelirken Kavakcı’nın ailesinden isimler de tek tek çeşitli görevlere getirildi.

Merve Kavakcı’nın kızı Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine çevirmen olarak katıldı. Erdoğan’ın diğer resmi ziyaretlerinde de Abushanab gündeme geldi ve bu durum yeniden “liyakat” tartışmalarını başlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede Dışişleri bürokratları yerine Kavakcı’nın katılmasına sert tepki göstermiş ve devlet geleneklerinin bozulduğunu vurgulamıştı.

(Erdoğan’ın temaslarında çevirmen olarak görev yapan Merve Kavakcı’nın kızı Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.)

BURSLA ABD’DE DOKTORA YAPMIŞTI

Merve Kavakcı’nın kardeşi Ravza Kavakcı ise 2018 seçimlerinde AKP İstanbul milletvekili seçilerek Meclis’e girmişti. Ravza Kavakcı, İBB, AKP yönetimindeyken Metro AŞ’de işe girmesi ve İBB’den burs alarak ABD’de doktora yapması ile “gündem olmuştu.” Tepki çeken bütün bu olaylardan sonra Merve Kavakcı’ya bu kez bir görev daha verildi. Kavakcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar ile Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine getirildi.

MGK’DEN DANIŞMA KURULUNA

Öte yandan Kavakcı ile birlikte Serdar Kılıç da Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atandı. Kılıç, 2010-2012 yılları arasında Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliği görevinde bulunmuştu. Daha sonra 2012-2014 yılları arasında Tokyo, 2014-2021 arasında Washington büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç da görevden alındı. Yerine daha önce de bu görevi yapan Enis Yavuz Yıldırım atandı.