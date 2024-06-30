Gazetemizin iki çınarı İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk'u özlemle anıyoruz

Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:54

Güncelleme: 30.06.2024 - 13:27

Ödünsüz Cumhuriyet aydını, başyazarımız ve ‘Pencere’sinden okurlarına seslenen İlhan Selçuk, 21 Haziran 2010’da, gazetemizde ‘Söz Çizginin’ köşesinde okurlarıyla buluşan, ‘Abdülcanbaz’ karakterinin yaratıcısı, çizerlerin duayeni Turhan Selçuk ise 11 Mart 2010’da yaşamını yitirdi.

İki usta isim için 30 Haziran Pazar günü (bugün) Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde gömütleri başında anma töreni düzenlendi.

Çilehane’deki gömütleri başında düzenlenecek anma töreninin ardından çiçek bırakılacak ve lokma ikramı yapıldı.

CUMHURİYET AİLESİ ANMADA

Anmaya Cumhuriyet gazetesi yöneticileri, yazarları ve Cumhuriyet okurları katıldı.

Cumhuriyet aydını ve Aydınlanma bilgemiz İlhan Selçuk, yaşamına pek çok mücadele sığdırdı. 2008’de, 83 yaşındayken FETÖ’nün kumpaslarından Ergenekon davası kapsamında evi basılan, sabaha karşı saat 04.30’da gözaltına alınan Selçuk’un gazetemizdeki odası da arandı.

Okurlarının yalnız bırakmadığı Selçuk, daha sonra serbest bırakıldı. Aradan 14 yıl geçmesine karşın Selçuk’un yazdığı yazılar, kamuoyunu aydınlatmayı sürdürüyor.

Gazetemizde “Söz Çizginin” köşesinde okurlarıyla buluşan, “Abdülcanbaz” karakterinin yaratıcısı, çizerlerin duayeni Turhan Selçuk da aynı kardeşi İlhan Selçuk gibi çizgileriyle karanlığa ışık oluyor.