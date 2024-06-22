Miyase İlknur
Miyase İlknur Son Yazısı / Tüm Yazıları

İlhan Selçuk olabilmek

22 Haziran 2024 Cumartesi

Tam tamına 14 yıl oldu. İlhan abiyi kendi deyimiyle “Hoşgörünün Kâbe’si Hacıbektaş”ta Hünkâr’ın kanatları altına vereli. Dün ölüm yıldönümüydü. Ölüm; ne de soğuk bir sözcük. Doğa yasasıdır canlılar için ölüm. Mezarlık kapılarında da “Her canlı ölümü tadacaktır” yazısı boşuna değil.

O zaman Hünkâr’ın felsefesinden gelen Yunus Emre’nin şu sözüne ne demeli?

- Ölürse tenler ölür/ Canlar ölesi değil.

Her can ölür oysa. Ama bazı canların sadece tenleri ölür. Çünkü bazı canlar, yarattıklarıyla, ürettikleriyle, topluma verdikleriyle, anılarıyla, bu dünyaya bıraktığı izlerle tenleri ölse bile isimleri, eserleri canlılığını korur.

Onu tanımayan genç nesilden biri “İlhan Selçuk kimdir” diye Google’a baktığında köşe yazarı olduğunu öğrenir.

Başka?

Cumhuriyet gazetesinin eski vakıf başkanıdır.

Evet; İlhan Selçuk bir köşe yazarıdır. 1952’de başladığı fıkra yazarlığını 2010 yılına kadar sürdürmüştür.

Nasıl bir köşe yazarı olduğunu biraz irdelemek gerek.

İLHAN SELÇUK’UN KÖŞE YAZARLIĞI

Türkiye’de köşe yazarlığının işlevi, tekelleşme ve meslekten gelen gazete patronlarının yerini iş dünyasından gelenlerin aldığı 1980 ve 90’lı yıllardan itibaren hayli değişti. Artık topluma fikirleriyle yön veren, ülkemizde ve dünyada gelişen olayların arka planını ve gelecekte nelere yol açabileceğini öngören, olabileceklere karşı ne yapılması konusunda fikirler üreten köşe yazarı profili tarihe karıştı. O yazar profilinin yerini artık, gazete patronu ve o patronun içinde bulunduğu klanın çıkarlarına ve ilişkilerine göre yazılar yazan, moda akımların ve çoğunluğun yankı odalarından gelen sesin peşine takılan yazarlar aldı.

Kalemi iyiyse, lafı gediğine oturtuyorsa ne yazdığının, ne söylediğinin çok da önemi yoktu. Bir gazetede iken farklı şekilde görüşleri savunurken karşı kamptaki gazeteye geçince tam tersini savunmanın adı değişimdi. Ya da ülkede her iktidar değiştiğinde köşe yazarının kıblesinin değişmesi de olağandı.

Değişmeyen dinozor, statükocuydu.

Geçmişte Karl Marks hayranı olan köşe yazarı, küreselleşme rüzgârına kapılıp pekâlâ Karl Popper’in şakirdi olabilirdi. Sonuçta ikisinin de önadı Karl. O dönem Karl Marx modaydı; şimdi onun modası geçti. Yeni moda Karl Popper’i referans almaksa köşe yazarı da bu değişime ve modaya kayıtsız kalamazdı.

Gelecekte insanlığın başına örülecek çorapları öngörüp toplumu bilinçlendirmek yazarın işi değildi. Açık toplum, neoliberalizm her şeyin çaresini düşünmüştü nasıl olsa. Ulus devletler ve ideolojilerin sonu gelmişti. İdeolojik sıkıcı yazılar yazmanın alemi yoktu. Şarap, çiçek böcek, siyasal magazin yaz otur.

İlhan Selçuk, yazılarıyla kaç kuşağı etkiledi. 68 kuşağı, 78 kuşağı ve 80 kuşağı onun yazılarıyla siyasal bilincine yön verdi. 90’lara gelince dünyada iletişim devrimiyle birlikte neoliberal sistemin estirdiği kasırga ülkemizde de meyvelerini vermiş ve genç nesli sarmalına almıştı.

YİNE HAKLI ÇIKTI

O gün “Yeni Dünya Düzeni”, küreselleşme karşısında neredeyse tek başına direndi. Bu yeni sistemin yaratacağı yoksulluk ve bölgemize “Demokrasi getiriyoruz” adına başlatılan savaşlarla küresel terörün, milliyetçiliğin hortlamasının kaçınılmaz olduğunu ve bu durumun en çok Batı’yı vuracağını yazdığında bıyık altında gülenler şimdi “Aaa! Avrupa ve Amerika’da neler oluyor böyle. Popülist ve milliyetçi liderlerin demokrasinin beşiğinde nasıl güçlenebilir” diye soruyorlar.

Herkes köşe yazarı olabilir. Olayları kahvehane muhabbeti tadında yorumlayabilir. İlhan Selçuk olmak kolay değildir.

Siyasal İslamcılarla bir dönem yoldaş olanları da çokça uyarmıştı İlhan Selçuk. Siyasal İslamcıların demokrasi diye bir derdinin olmadığını, takiye yaptıklarını ve iktidarı tam olarak ele geçirdiklerinde onların da canına okuyacağını söylediklerinde de gülmüşlerdi.

Ne oldu?

İlhan Selçuk öldü ama yok olmaktan kurtardığı Cumhuriyet gazetesi 100 yaşını kutladı. Fikirleriyle, egosuz, engin hoşgörüsüyle en çok da fikirleriyle bizim için ölümsüzleşti.

Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İlhan Selçuk olabilmek 22 Haziran 2024
Avrupa’da aşırı sağ geliyormuş vah vah! 15 Haziran 2024
Devlette görev bitmez 8 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları

Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Demokrasi özgürlüktür
Işık Kansu
Işık Kansu Yancı Foncular
Olaylar Ve Görüşler
Eğitimde ‘huni’ modeli ve ‘işçi pazarı’ ülkeler - Ümit Uysal
Olaylar Ve Görüşler
Toplumsal yaşamda kadına biçilen rol - Canel Arsel
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (24) Şimşek’le çakacağım!
Şükran Soner
Şükran Soner Selçuk kardeşlerin yamacında büyümenin ayrıcalığı
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Nereden nereye, nere mi?
Murat Ağırel
Murat Ağırel Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Bedelini ödemeliler
Miyase İlknur
Miyase İlknur İlhan Selçuk olabilmek
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Menderes’ten Erdoğan’a patrikhane
Öner Yağcı
Öner Yağcı Kültür birikimini savunmak
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Bizim grubun finali, Arda mı Ronaldo mu?
Eren Aysan
Eren Aysan Bir tutkunun kahramanı: Carl Ebert

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arhavi'de yurttaşlar ve yaşam savunucuları Çamlıca HES projesini ve 10 köyün maden arama sahası ilan edilmesini protesto etti

Arhavi'de yurttaşlar ve yaşam savunucuları Çamlıca HES projesini ve 10 köyün maden arama sahası ilan edilmesini protesto etti
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki yabancı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki yabancı sayısını açıkladı
CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor: 'Haddini bil!'

CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor: 'Haddini bil!'
Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
Diyarbakır ve Mardin yangınında can kaybı 12'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin yangınında can kaybı 12'e yükseldi
Serinlemek için girmişti: Van Gölü’nde kayboldu

Serinlemek için girmişti: Van Gölü’nde kayboldu
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
Bursa’da 11 kaçak göçmen yakalandı

Bursa’da 11 kaçak göçmen yakalandı