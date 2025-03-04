Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran: ‘Liyakat eksikliği yargıya zarar veriyor’

Yayınlanma: 04.03.2025 - 20:19

Güncelleme: 04.03.2025 - 20:19

Gaziantep Barosu Başkanı Avukat Bülent Duran, adaletin ve hukukun sağlanmasında ciddi sorunlarla karşılaşıldığını belirterek, Türkiye'deki yargı sisteminin bağımsızlık ilkesine zarar verildiğini ifade etti. Özellikle son yıllarda siyasilere, gazetecilere ve iş insanlarına yönelik artan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili açıklamalarda bulunan Duran, Türkiye’deki hukuk sisteminin ciddi anlamda bir güven kaybı yaşadığını vurguladı.

“BAĞIMSIZ YARGI ZEDELENİYOR”

Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran Cumhuriyete özel açıklamasında Türkiye’de gelinen noktada bağımsız yargının neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığını ifade etti. Duran, "Hukuka aykırı kayyımlar, gözaltılar ve tutuklamalar bağımsız yargıya olan güveni yok etmektedir. Son yıllarda siyasilere, gazetecilere ve iş insanlarına yönelik artan gözaltı ve tutuklamalar, adaletin sağlanmasında ciddi bir engel oluşturuyor" diye konuştu.

“YARGI, SİYASİ BASKILARDAN BAĞIMSIZ OLMALI”

Türkiye'deki yargı sürecinin siyasi iktidarın etkisi altında şekillendiğini ve bağımsız yargılamaların yapılamadığını belirten başkan Bülent Duran, "Bağımsız ve tarafsız yargı, demokratik bir toplumun teminatıdır. Ancak günümüzde yargı, siyasi baskılarla şekilleniyor ve bu durum adaletin sağlanmasını engelliyor" dedi.

LİYAKAT VE TARAFSIZLIK SORUNLARI

Yargılamalarda liyakat ilkesinin göz ardı edilmesinin büyük bir sorun oluşturduğuna dikkat çeken Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran, "Yargılamalarda liyakat esas alınmamaktadır. Bu durum, yargıçların ve savcıların tarafsız ve bağımsız olamayarak adil kararlar verememelerine yol açmaktadır. Yargı, sadece mevzuatla değil, aynı zamanda liyakatle de şekillenmelidir" ifadelerini kullandı. Duran, liyakat eksikliğinin, yargıçların ve savcıların hukukun doğru bir şekilde uygulanmasını engellediğini belirtti ve bu durumun toplumsal güvenin zedelenmesine neden olduğunu söyledi.

DELİL VE ŞÜPHELİLERE ULAŞMA ZORLUKLARI

Baro Başkanı Duran, adaletin sağlanmasında önemli bir diğer sorunun da delillere ve sanıklara ulaşmada yaşanan sıkıntılar olduğunu ifade etti. "Cezasızlık politikaları, faillerin aklanmasına ve suçların cezasız kalmasına yol açıyor. Delil toplamak ve sanıklara ulaşmak konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu durum, gerçek faillerin dışarıda hayatlarını sürdürebilmesine ve adaletin sağlanamamasına sebep oluyor" dedi.

ADALETİN SAĞLANMASINDA HUKUK ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ

Duran, avukatların yargının kurucu unsurlarından biri olduğunu hatırlatarak, avukatların da bu süreçte daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. "Bugün avukatsız yargılama süreçleri yaşanabiliyor. Bu durum, adaletin sağlanmasında büyük bir eksiklik yaratmaktadır. Her bireyin hakkını savunacak bir avukata erişim hakkı olmalıdır" diyerek, adaletin sağlanabilmesi için tüm hukuk örgütlerinin, siyasilerin ve vatandaşların ortak bir mücadele vermesi gerektiğini söyledi.

“AİLE AVUKATLIĞI UYGULAMASINI GÜNDEME ALACAĞIZ”

2025 yılı içinde Gaziantep Barosu olarak öncelikli hedeflerinin, Aile Avukatlığı uygulamasını hayata geçirmek olacağını belirten başkan Bülent Duran, bu konuda ciddi çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Vatandaşın avukata ulaşması lüks olmamalı. Avukat, vatandaşın yaşamındaki her türlü hukuki konuda bir danışman olmalıdır. Bu, hukuk devletinin temel dayanağıdır" dedi.

“AVUKATA ERİŞİM HAKKI HERKESİN HAKKIDIR”

Aile Avukatlığı modelinin, vatandaşların hukuki sorunlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüm bulmalarını sağlayacağını belirten Baro Başkanı Duran, ayrıca her bireyin hukuki destek alabileceği bir avukata sahip olmasının, adaletin güvencesi olduğunu vurguladı. Gaziantep Barosu olarak, vatandaşların avukata erişim hakkını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

“ANAYASAL GÜVENCE SAĞLANMALI”

Baro Başkanı Duran, adaletin ve eşitliğin korunması gerektiğini belirterek, Anayasa’daki eşitlik ilkesinin her durumda geçerli olması gerektiğini vurguladı. "Hukuk örgütleri olarak, adalet talebi ve hukuk güvenliği her bireyin hakkıdır. Hukuk örgütleri, siyasilerin kimliğine, dinine veya ırkına bakmaksızın, adaletin sağlanması için mücadele etmelidir" dedi. Duran, "Adaletin sağlanabilmesi için yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hukuk güvenliğinin teminat altına alınması gerekiyor. İnsanlar, mağduriyet yaşadıklarında yargıya başvurarak adaleti bulabileceklerinden emin olmalıdır" şeklinde konuştu.