Gaziantep Valisi Davut Gül'den kentte yapılan cami anonslarıyla ilgili açıklama
Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırda operasyon düzenlediğini sosyal medya hesabından duyurdu. sözleriyle duyurdu. Gaziantep Valisi Davut Gül ise çıkma yasağı gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu sabah saatlerinde Ayn el-Arap'a bağlı bazı mevkilerde Suriye ve YPG/PKK'nın ortak kullandığı mevzileri bombalamıştı.
Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na da roketli saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
SINIRDA HAREKETLİ SAATLER
Gaziantep Karkamış’ta camilerden 'dışarı çıkmayın' anonslar yapıldı.
Yapılan anonsta, “Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın” ifadelerinin kullanıldı.
Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Karkamış’ta duyulan sesler sizleri telaşlandırmasın, güvenlik güçlerimizin kontrollü müdahalesidir” dedi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "MAKSADINI AŞTI"
Gaziantep Valisi Davut Gül'den kentte yapılan cami anonslarıyla ilgili açıklamasında "Yapılan anonslar maksadını aşmış olup, sokağa çıkma yasağı vb. durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir" dedi. Gül, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını da bildirdi.
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