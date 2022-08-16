Son Dakika: Gaziantep’in Karkamış ilçesine havan saldırısı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine, PKK/YPG’li teröristler tarafından Suriye topraklarından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, teröristlerin bulunduğu bölge topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.
Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinden, teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan saldırısı düzenlendi.
Havanlar boş araziye düşerken, ilçede tedirginlik yaşandı. Saldırı sonrası hoparlörlerden halka uyarı anonsları yapıldı. Saldırının olduğu bölgedeki teröristler sınır birlikleri tarafından topçu atışlarıyla ateş altına alındı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirterek, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" paylaşımını yaptı.
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