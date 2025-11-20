Gaziantep’te gıda zehirlenmesi şüphesi! 56 kişi hastaneye kaldırıldı!

İstanbul'da Böcek ailesinin kaldıkları otelde zehirlenerek yaşamını yitirmesinin ardından yurdun çeşitli yerlerinden zehirlenme haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez de 56 kişinin gaziantep'te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıkları ortaya çıktı.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde dün gece saatlerinde bir gıda zehirlenmesi vakası meydana geldi.

56 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından merkezde bulunan kişilerin sağlık durumları kontrol edildi ve rahatsızlanan 56 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenme belirtisi gösteren kişilerin mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerine başvurduğu öğrenildi.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Olayın ardından merkezde inceleme başlatıldı. Zehirlenmenin kaynağının tespit edilmesi için yiyeceklerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Hastaneye kaldırılan 56 kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.