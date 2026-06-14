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Gaziantep’te sinek istilası: Yurttaşlardan 'ilaçlama' çağrısı

Gaziantep’te sinek istilası: Yurttaşlardan 'ilaçlama' çağrısı

14.06.2026 09:41:00
Güncellenme:
İHA
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Gaziantep’te sinek istilası: Yurttaşlardan 'ilaçlama' çağrısı

Oğuzeli ilçesinin kırsal bölgelerinde sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. İlaçlama yapılmadığını öne süren süren yurttaşlar Oğuzeli Belediyesi’ne tepki gösterdi.
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Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sinek istilası yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla pek çok noktada üvez diye bilinen küçük sineklerin pek çok noktada yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

Özellikle Yukarı Güneyse Mahallesi’nde yaşanan sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir evin duvarında binlerce sineğin yer alması dikkat çekti.

Bölgede yoğun şekilde sinek istilası olduğunu öne süren yurttaşlar yeterli ilaçlamayı yapmayan Oğuzeli Belediyesi’ne tepki gösterdi.

İlgili Konular: #gaziantep #sinek #Oğuzeli

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