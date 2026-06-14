Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da feci kaza... Bariyerlere çarpan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da feci kaza... Bariyerlere çarpan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

14.06.2026 08:37:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da feci kaza... Bariyerlere çarpan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sultangazi, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkii Gazi kavşağında saat 06.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Osman A.'nın kullandığı 34 PYJ 050 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. İtfaiye ekipleri ise, midibüsün içerisindeki yolcuları camları kırarak kurtardı.

Kazada 1'i çocuk olmak üzere yaralandığı belirlenen 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şoför Osman A. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, midibüsün kaldırılmasının ardından yoldaki trafik tekrar normale döndü.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #Sultangazi #TEM Otoyolu

İlgili Haberler

Son dakika... Kayseri'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi!
Son dakika... Kayseri'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi! Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralanan 5 kişinin tedavileri devam ediyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti Çekmeköy'de seyir halindeki hafif ticari aracın seyir halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, 1’i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
Büyükçekmece'de faciadan dönüldü! 2 servis minibüsü ve otomobil kazaya karıştı: 4 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de faciadan dönüldü! 2 servis minibüsü ve otomobil kazaya karıştı: 4 kişi yaralandı Büyükçekmece'de 2 servis minibüsü ile otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun S rampası Silivri istikametinde bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.