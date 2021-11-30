Gaziantep Valiliği'nden babanın bebeğini darbettiği görüntüler hakkında açıklama

30 Kasım 2021 Salı, 11:51

Olay, 28 Kasım 2021 Pazar akşamı Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 aylık Cihan bebek, babası tarafından öldüresiye dövüldü.

O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yürekleri sızlatan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortalık ayağa kalkarken, kafasında travmaya bağlı beyin kanaması geçiren bebek özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Babanın şiddetine maruz kalan 3 aylık bebeğin hayati tehlikesi devam ederken, baba Yunus Göç isimli şahıs gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Gaziantep Valiliği, cani babanın gözaltına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ilimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TUTUKLANDI

Sosyal medyada bebeğini dövdüğü görüntüleri yayınlanan baba gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.