Gaziantep Valisi Davut Gül kimdir?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 23:22

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 23:22

Davut Gül, 26 Ekim 2018'de, 2018/202 sayılı Cumhurbas¸kanı Atama Kararı ile Gaziantep Valiligˆi go¨revine atandı. Davut Gül'ün yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL KİMDİR?

Davut Gül, 1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde tamamladı. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2000'de Gaziantep'te 'Kaymakam Adayı' olarak mesleğe başladı.

Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009'da 'Yılın Kaymakamı' seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.









ÖZEL YAŞAMI





Davut Gül, evli ve iki çocuk babasıdır.