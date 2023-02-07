Kilis Valisi Recep Soytürk kimdir?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:14

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 22:14

Recep Soytürk, İskenderun Kaymakamı iken 26 Ekim 2018'de, 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atandı ve 4 Kasım 2018'de Kilis Valisi olarak göreve başladı. Recep Soytürk'ün yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

KİLİS VALİSİ RECEP SOYTÜRK KİMDİR?

Recep Soytürk, 2 Nisan 1967'de Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990'da mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavı kazanarak 1992'de 'Kaymakam Adayı' olarak göreve başladı.

Görev yaptığı yerlerin Valiliklerinden ve çeşitli sivil toplum kuruşları tarafından teşekkür belgesi alan Recep Soytürk, yurt genelinde faaliyet gösteren Türkiye Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı tarafındansa 2002'de Atatürk Haftası Hizmet Ödülleri kapsamında 'Yılın En Başarılı Bürokratı' olarak seçildi.

MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ MESLEK HAYATI:

1992 - 1995 Çankırı/Çerkeş Kaymakam Vekilliği.

1992 - 1993 İçişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Dil Geliştirmek ve Mesleki İncelemede Bulunmak üzere İngiltere'ye gönderildi.

1995 - 82.Dönem Kaymakamlık Kursu'nu Üstün Başarılı Derece ile bitirdi.

1995 - 1998 Karabük/Eflani Kaymakamlığı

1998 - 2000 Ardahan/Posof Kaymakamlığı

2000 - 2003 Siirt Vali Yardımcılığı

2003 - 2005 Amasya Vali Yardımcılığı

2005 - 2006 Kastamonu/Taşköprü Kaymakamlığı

2006 - 2009 Nevşehir/Ürgüp Kaymakamlığı

2009 - 2013 Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2013 - 2017 Hatay/Dörtyol Kaymakamlığı

2017 - 2018 İskenderun Kaymakamlığı

2018 - Kilis Valiliği

ÖZEL YAŞAMI

Recep Soytürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.