Malatya Valisi Hulusi Şahin kimdir?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 23:09

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 23:09

Hulusi Şahin, 11 Mayıs 2022'de, 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'yla Malatya Valiliği görevine atandı. Hulusi Şahin'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MALATYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN KİMDİR?

Hulusi Şahin, 1971'de Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1994'te 'Aksaray Kaymakam Adayı' olarak 'Mülki İdare Amirliği' mesleğine başladı. Çeşitli staj aşamalarının ardından İngiltere’de 8 ay yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördü. 1997 tarihinde 84. dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayarak Karaman'ın Kâzımkarabekir ilçesine atandı. Ardından, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 2 yıl görev yaptı. 2001'de Trabzon'un Arsin ilçesinde kaymakamlık görevine atandı.

2004'te İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Exeter Üniversitesi’ne “Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları” alanında master yapmak üzere gönderildi. “Local Education Authorities Under New Labour” adlı İngiliz Eğitim Sistemi üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi, Üniversite Senatosu tarafından “Merit” (üstün başarı) derece ile kabul edildi. 2005'in Ekim ayında Türkiye'ye döndü.

2006-2009 yılları arası Adıyaman ili Besni Kaymakamlığı, 2009-2013 yılları arası Çorum ili Sungurlu Kaymakamlığı, 2013-2016 yılları arasındaysa Kocaeli ili Dilovası Kaymakamlığı görevini yürüttü.

2016 yılında Malezya Malaya Üniversitesi'nde Uluslararası Kamu Siyaseti ve İdaresi Enstitüsü (INPUMA) tarafından düzenlenen ''Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward'' (Küreselleşen Dünyada Farklılıkları Yönetmek) adlı programa İçişleri Bakanlığı'nı temsilen katıldı.

1 Aralık 2016'dan itibaren 2 yıl süreyle İstanbul'da Esenler Kaymakamlığı görevinde bulundu. 07.11.2018 - 18.05.2022 tarihleri arasında Batman Valisi olarak görev yapan Hulusi Şahin ayrıca 23.03.2020 - 18.05.2022 tarihleri arasında Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

ÖZEL YAŞAMI

Hulusi Şahin, evli ve 3 çocuk babasıdır.