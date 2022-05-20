Son Dakika: Boğaziçi'nde polis müdahalesi: Öğrenciler gözaltına alındı

20 Mayıs 2022 Cuma, 17:48

Boğaziçi Üniversitesi'nde 9. Onur Yürüyüşü için Güney Kampüs'te toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Üniversite içerisine giren çevik kuvvet polislerinin öğrencileri gözaltına aldığı belirtildi.

Boğaziçi Direnişi Twitter hesabından, çembere alınan öğrencilerin alan boşaltma koridorundan gözaltı aracına götürüldüğü paylaşıldı.

9. Onur Yürüyüşü kapsamında Güney Kampüste yürüyen arkadaşlarımız okula çevik kuvvet sokulmasıyla gözaltı çemberine alındılar. Alan boşaltma koridoru gözaltı aracına gidiyor! pic.twitter.com/W2G8OPOpCd — Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) May 20, 2022

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü bugün yaptığı duyuruda, üniversitede gerçekleşecek Taş Oda konserleri haricindeki tüm açık alan etkinliklerini yasakladı.

Yapılan duyuruda, öğrenci ve misafir yoğunluğunun güvenliği için gereken önlemlerin alınabilmesi ve etkinliğin huzur içinde yapılabilmesi gerekçe gösterildi.