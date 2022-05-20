Son Dakika: Boğaziçi'nde polis müdahalesi: Öğrenciler gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmak istenen Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. Öğrencilerin gözaltına alındığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 17:48
Son Dakika: Boğaziçi'nde polis müdahalesi: Öğrenciler gözaltına alındı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde 9. Onur Yürüyüşü için Güney Kampüs'te toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Üniversite içerisine giren çevik kuvvet polislerinin öğrencileri gözaltına aldığı belirtildi.

Boğaziçi Direnişi Twitter hesabından, çembere alınan öğrencilerin alan boşaltma koridorundan gözaltı aracına götürüldüğü paylaşıldı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü bugün yaptığı duyuruda, üniversitede gerçekleşecek Taş Oda konserleri haricindeki tüm açık alan etkinliklerini yasakladı.

Yapılan duyuruda, öğrenci ve misafir yoğunluğunun güvenliği için gereken önlemlerin alınabilmesi ve etkinliğin huzur içinde yapılabilmesi gerekçe gösterildi.


Boğaziçi Üniversitesi polis

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