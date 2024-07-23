Gaziantep'te 1 ton 112 kilogram kaçak peynir ele geçirildi

Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından güvenli gıda denetimlerinde depo olarak kullanılan kayıtsız bir işletmede 1 ton 112 kilogram kaçak peynir ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:51
Gaziantep'te 1 ton 112 kilogram kaçak peynir ele geçirildi
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Gaziantep Valiliği Koordinasyonunda Tarım Orman İl Müdürlüğü ile Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından güvenli gıda denetimlerinde depo olarak kullanılan kayıtsız bir işletmede
nerede üretildiği bilinmeyen ve hijyenik olmayan şartlarda muhafaza edilen 1 ton 112 kilogram peynir ele geçirildi.

Ekipler tarafından işletme mühürlenerek gerekli yasal işlemler uygulandı.


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