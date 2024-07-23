Tekirdağ'da 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın hafif ticari araçta yaptığı aramada 10 kaçak göçmen ile Suriye uyruklu 1 organizatör yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:44
Tekirdağ'da 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Ergene Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir hafif ticari araçta kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

Takibe alınan araç, durdurulup yapılan aramada 4 Mısır, 3 Suriye ve 3 Filistin uyruklu göçmen yakalandı. Aracın sürücülüğünü yapan ve organizatörlük yaptığı belirlenen Suriye uyruklu U.E.Z., gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör U.E.Z. ile ilgili soruşturma sürüyor. 


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