Görüntüler infial yaratmıştı! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek paylaştı: Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla terör estiren 7 kişi yakalandı
Gaziantep'te bir ara sokakta çekilen videoda bazı kişilerin uzun namlulu silahlarla adeta 'nöbet' tuttuğu görülmüş, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.
Gaziantep’te şehir merkezinde ara sokaklarda çekilen bir videoda, 7 kişilik bir grup içinde 2 şahsın elinde uzun namlulu silahlarla, sokak ortasında küfürler savurarak tehdit ettiği görüldü.
Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplarken, kullanıcılar İçişleri Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve güvenlik güçlerini göreve çağırdı.
Söz konusu görüntü çeteleşmenin hangi ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.
Elinde tuttuğu Rus piyade tüfeği Kalaşnikof'u gömleğinin altına sıkıştıran ve adının Bedir Aydın olduğu iddia edilen kişi, kendisini videoya alan kişiye doğru tehditler savurup küfretti.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: ŞAHISLAR YAKALANDI
Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.
Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır.
Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.)
Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.
Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun."
GEREĞİ YAPILDI-31— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 27, 2024
Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.
Şüpheli şahısların yakalanmasına… pic.twitter.com/Qdo8uxYeXJ
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