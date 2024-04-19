Gaziantep’te 2 milyon lira değerinde sahte deterjan ele geçirildi: 1 gözaltı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:55

Güncelleme: 19.04.2024 - 09:58

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon kapsamında Oğuzeli ilçesindeki bir iş yerine baskın yapıldı.

Baskın sırasında yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 2 Milyon 350 bin TL değerinde 10 bin 950 kilogram sahte deterjan ve 66 bin 430 adet çeşitli markaların taklidi ambalaj ele geçirildi.

Operasyon sonucunda iş yeri sahibi Y.I. isimli şahıs gözaltına alındı. Y.I. hakkında yasal işlem başlatıldı.