Gaziantep'te '29 suç kaydı' bulunan zanlı tutuklandı

10 Haziran 2022 Cuma, 18:00

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde meydana gelen oto hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

PARMAK İZLERİ EŞLEŞTİ

Ekipler, elde ettikleri deliller ve 13 Nisan'da Sanayi Mahallesi'nde yaşanan silahlı yaralama olayında kullanılan silahta parmak izlerinin eşleşmesi üzerine şüpheli C.S.H'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının kasten yaralama, yağma, oto hırsızlığı gibi toplam 29 suç kaydının bulunduğu belirtildi.