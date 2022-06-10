Karaman'daki 'Dayı' operasyonlarında 25 tutuklama
Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik 'Dayı' adı verilen 4 operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin, ilk operasyonların ardından internet sitelerinde çıkan haberleri paylaşıp, dikkatli olmaları konusunda birbirlerini uyardıkları ortaya çıktı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, ilk olarak 24 Mayıs'ta sabaha karşı operasyon düzenledi. Şebekenin yöneticiliğini yapan Ramazan Y. için 'Dayı' kod adını kullandıkları, gelen müşteriler ile şebeke üyelerinin aynı isimle seslendikleri de belirlendiği için operasyona 'Dayı' ismi konuldu.
Şebekeye yönelik dün de 4'üncü operasyon düzenlendi. 4 operasyonda aralarında Ramazan Y.'nin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10 adli kontrolle, 2'si de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 6 bin 815 TL ele geçirildi.
HABERLERİ TAKİP ETMİŞLER
Şüphelilerin, ilk operasyonların ardından internet haber sitelerinde çıkan haberleri kendi mesaj gruplarından paylaşıp, dikkatli olmaları konusunda birbirlerini uyardıkları ortaya çıktı. Bir şebeke üyesi ise "Bak yine operasyon olmuş bunlar durmuyor. Artık her gün sabaha karşı uyanık olmak gerekir. Sen de tedbirli ol" mesajı atmış.
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