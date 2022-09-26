Gaziantep'te 3 yaşında çocuğa ait cansız beden bulundu
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, arama sırasında derin dondurucuda bir süre bekletildiği düşünülen 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız bedene rastlandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.
Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.
Kız çocuğunun cansız bedeni, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi.
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