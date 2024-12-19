Gaziantep'te IŞİD operasyonu... Terör eylemi şüphesiyle yakalandı!
Gaziantep'te terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen IŞİD silahlı terör örgütü üyesi şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütleri ile işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu ülkeye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen bir şahıs yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Suriye bölgesinde 2015-2016 yılları arasında IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.C.K. adlı şüpheli şahıs, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #gaziantep #EYLEM #IŞİD #Terör örgütü
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