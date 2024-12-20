Yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: Gaziantep'te 1 gözaltı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:40

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:41

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte içkiyle mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesinde M.N.Ö. isimli şahsa ait ikamet ve depoda arama yapıldı.

Sahte alkol üretimi yapıldığı tespit edilen depodaki aramalarda 378 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 67 litre sahte rakı, 28 litre sahte viski, 258 adet rakı ve viski yapımında kullanılan kit, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan aparat ve 19 bin 700 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli M.N.Ö. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.