Yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: Gaziantep'te 1 gözaltı
Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan sahte alkol operasyonunda çok miktarda sahte içki ve içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte içkiyle mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesinde M.N.Ö. isimli şahsa ait ikamet ve depoda arama yapıldı.
Sahte alkol üretimi yapıldığı tespit edilen depodaki aramalarda 378 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 67 litre sahte rakı, 28 litre sahte viski, 258 adet rakı ve viski yapımında kullanılan kit, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan aparat ve 19 bin 700 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan şüpheli M.N.Ö. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #gaziantep #içki #Sahte içki
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