Gaziantep’te 671 bin TL'lik dolandırıcılık: 11 kişiyi kandırmış!
Gaziantep’te siber dolandırıcılık yöntemiyle 11 vatandaşı 671 bin TL dolandıran 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon sonucunda 11 vatandaşı çeşitli siber dolandırıcılık yöntemleriyle toplam 671 bin 435 TL para toplayarak dolandıran 2 şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.
Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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