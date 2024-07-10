AFAD duyurdu: Malatya'da deprem... Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 00:41'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.69 km olarak açıklandı.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 9, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-07-10
Saat:00:41:03 TSİ
Enlem:38.24222 N
Boylam:38.12056 E
Derinlik:7.69 km
Detay:https://t.co/3mf3G5PafD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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