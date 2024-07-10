AFAD duyurdu: Malatya'da deprem... Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:47
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem... Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 00:41'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.69 km olarak açıklandı.

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