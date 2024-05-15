Gaziantep’te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:46
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


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