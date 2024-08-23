Gaziantep’te şüpheli çanta paniği!

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde şüpheli paket paniği yaşandı. Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattığı bavul boş çıktı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:40
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Gaziantep Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir marketin önünde şüpheli paketi gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

Ekipler, yoğun trafiğin olduğu bulvarı da karşılıklı trafik akışına kapattı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli paketi uzaktan fünye ile patlattı.

Patlatılan paket boş çıktı.


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