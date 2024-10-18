Gaziantep’te ağır hasarlı binada ceset bulundu

Gaziantep’te yıkılması planlanan ağır hasarlı binanın eksi ikinci katında 60 yaşlarında bir şahsa ait ceset bulundu. Binadaki ceset, özel kıyafetli itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

Gaziantep’te ağır hasarlı binada ceset bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 14:16

Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra yıkılması beklenen binada, yıkım planlaması yapmaya gelen ekipler eksi 2. katında hareketsiz bir şahsı fark etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKSİ 2. KATTAKİ CESET ÖZEL GİYİMLİ İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimlik tespiti yapılamayan 60 yaşlarındaki şahsın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından özel kıyafetli itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #gaziantep #6 Şubat depremleri #depremler #deprem

İlgili Haberler

Gaziantep'te yol ortasında 'sopalı' kavga: 6 yaralı

Gaziantep'te yol ortasında 'sopalı' kavga: 6 yaralı
Gaziantep'te 150 bin TL değerinde oyun konsolu ele geçirildi: Faturası sahte çıktı

Gaziantep'te 150 bin TL değerinde oyun konsolu ele geçirildi: Faturası sahte çıktı
Son dakika... Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Elazığ ve çevre illerde hissedildi

Son dakika... Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Elazığ ve çevre illerde hissedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler