Gaziantep’te ağır hasarlı binada ceset bulundu
Gaziantep’te yıkılması planlanan ağır hasarlı binanın eksi ikinci katında 60 yaşlarında bir şahsa ait ceset bulundu. Binadaki ceset, özel kıyafetli itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kimlik tespiti için morga kaldırıldı.
Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra yıkılması beklenen binada, yıkım planlaması yapmaya gelen ekipler eksi 2. katında hareketsiz bir şahsı fark etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
EKSİ 2. KATTAKİ CESET ÖZEL GİYİMLİ İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimlik tespiti yapılamayan 60 yaşlarındaki şahsın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından özel kıyafetli itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: #gaziantep #6 Şubat depremleri #depremler #deprem
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