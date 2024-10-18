Gaziantep’te ağır hasarlı binada ceset bulundu

Yayınlanma: 18.10.2024 - 14:16

Güncelleme: 18.10.2024 - 14:17

Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra yıkılması beklenen binada, yıkım planlaması yapmaya gelen ekipler eksi 2. katında hareketsiz bir şahsı fark etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKSİ 2. KATTAKİ CESET ÖZEL GİYİMLİ İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimlik tespiti yapılamayan 60 yaşlarındaki şahsın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından özel kıyafetli itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.