Gaziantep'te yol ortasında 'sopalı' kavga: 6 yaralı
Gaziantep’te, yol ortasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
8 Şubat Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde aralarında kadın ve çocuklarında olduğu iki grup arasında, yol ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #gaziantep
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Çikolatalarda 'cinsel haplarda' kullanılan madde çıktı!
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- İmamoğlu biraz Yavaş!
- Erdoğan'dan kabine sonrası 'Anayasa' mesajı
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Bizim Çocuklar İzlanda'dan 3 puanla dönüyor!
- Başkan Şahan, Vali Gül'e fotoğrafla yanıt verdi
- Kurtulmuş'un 13 yıl önceki konuşması gündem oldu!